Шайба Наместникова не помогла "Виннипегу" уйти от поражения в матче с "Бостоном"

"Виннипег" уступил "Бостону" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.
Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин отличился в начале первого периода, сравняв счет.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 42 матча и набрал 25 (6+19) очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Анахайм", Панарин забросил одну шайбу.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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