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Шайба Наместникова не помогла "Виннипегу" уйти от поражения в матче с "Бостоном"

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На счету россиянина 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" уступил "Бостону" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин отличился в начале первого периода, сравняв счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 42 матча и набрал 25 (6+19) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Анахайм", Панарин забросил одну шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав наместников, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк виннипег джетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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