Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Даллас"

"Вегас" одержал победу над "Далласом" со счетом 4:1 во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Джонатана Маршессо, который забросил первую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Вегаса".
В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Иван Барбашев провел два матча и отдал две голевые передачи.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Виннипегом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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