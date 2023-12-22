Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Даллас"

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Вегаса".

"Вегас" одержал победу над "Далласом" со счетом 4:1 во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Джонатана Маршессо, который забросил первую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Иван Барбашев провел два матча и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET