"Рейнджерс" обыграли "Анахайм", Панарин забросил одну шайбу

Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Анахайм" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Гости отыгрались по ходу встречи со счета 0:2.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 46 матчей и набрал 62 (28+34) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET