Шайба Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Даллас"

"Айлендерс" одержали победу над "Далласом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 46 матчей и набрал 12 (5+7) очков.
Ранее мы сообщали, что хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Каролина".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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