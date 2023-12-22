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Шайба Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Даллас"

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Защитник набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" одержали победу над "Далласом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 46 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Каролина".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр романов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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