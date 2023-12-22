Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Каролина"

"Миннесота" обыграла "Каролину" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота гостей. Он оформил первый хет-трик в сезоне.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Кирилл Капризов провел 39 матчей и набрал 42 (18+24) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Вашингтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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