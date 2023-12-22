Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Вашингтон"

Россиянин набрал 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" всухую обыграл "Вашингтон" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Шенна, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 42 матча и набрал 33 (13+20) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET