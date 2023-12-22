Дубль и пас Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Флориду" Бобровского

Игра закончилась со счетом 6:4.

Представители "Миннесоты Уайлд" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча состоялась на территории города Санрайза. Она завершилась с результатом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) в пользу гостей арены. В составе команды победителей по дублю оформили российский нападающий Кирилл Капризов отличился на 3 и 41 минутах) и Райан Хартман (реализовал голы на 24 и 60 минутах). Также по шайбе в ворота оппонентов на 28 и 31 минутах забросили Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло. От "Флориды" отличились на 21, 39, 49 и 49 минутах спортсмены Аарон Экблад, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль и Густав Форслинг.

Россиянин Кирилл Капризов дополнительно записал на свой счет одну результативную передачу. Форвард провел 24-й матч в профессиональной карьере в НХЛ с тремя набранными очками за игру и более. По указанному параметру он занимает третье место в истории клуба "Уайлд". Его соотечественник, голкипер из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 14 по воортам. Его заменили во втором периоде при счете 1:4. Защитник от "Пантерз" Дмитрий Куликов провел один силовой прием и нанес один бросок в створ ворот.

Таким образом"Миннесота" одержала вторую победу в последних семи проведенных матчах. "Флорида" потерпела четвертое поражение подряд.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом