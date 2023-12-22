Передача Романова не спасла "Айлендерс" от поражения в матче с "Чикаго"

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Чикаго Блэкхокс" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершена с результатом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев арены. В составе клуба победителей шайбы соперникам в ворота забросили на 39, 40, 46 и 61 минутах спортсмены Борис Катчук, Джоуи Андерсон, Джейсон Дикинсон и Сет Джонс. Со стороны гостей отличились на 7, 47 и 53 минутах Брок Нельсон, Бо Хорват и Кайл Палмьери.

Российский защитник из "Айлендерс" Александр Романов провел на льду 21 минуту. Он отметился одной результативной передачей в моменте с шайбой, забитой Палмьери. Его одноклубник, голкипер Илья Сорокин сделал 20 сейвов для команды. Хоккеист обороны "Чикаго" Никита Зайцев пропустил данную встречу из-за травмы. "Островитяне" потерпели свое четвертое поражение в текущий сезоне НХЛ.

Таким образом "Чикаго" набрал 30 очков в 46 проведенных матчах. Клуб занимает последнее, восьмое место в турнирнм рейтинге Центрального дивизиона. "Айлендерс" с 49 очками по итогам 45 игр рсположился на шестой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Блэкхокс", который востоится 23 января, на выезде сыграет против "Ванкувер Кэнакс". Днем ранее "островитяне" примут у себя "Даллас Старз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET