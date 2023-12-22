Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Детройтом"

Игра закончилась со счетом 4:2.

Представители "Каролины Харрикейнз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовое противостояние было организовано на арене в городе Роли. Игра завершилась с результатом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе клуба победителей шайбы оппонентам в ворота забросили на 4, 37, 51 и 59 минутах спортсмены Джордан Мартинук, Марин Нечас, российский нападающий Андрей Свечников и Себастьян Ахо. Со стороны "Детройта" отличились на 3 и 40 минутах россиянин Клим Костин и Джей Ти Комфер.

Форвард Андрей Свечников дополнительно записал на свой счет результативный пас. Хоккеист признан второй звездой матча. Российский защитник от "Каролины" Дмитрий Орлов также запомнился зрителям голевой передачей. Голкипер от "ураганов" Петр Кочетков матч пропустил, так как ранее спортсмен был внесен в список травмированных.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET