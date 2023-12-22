Кучеров добрался до отметки в 500 голевых передач в карьере в НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:3.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач за карьеру в регулярных чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Во встрече команды против "Миннесоты Уайлд", спортсмены из "Лайтнинг" одержали победу над противником с результатом 7:3 (1:1, 3:2, 3:0). В составе "молний" шайбы в ворота соперников забросили на 7, 21 и 58, 24, 33, 32, 47 минутах Виктор Хедман, Энтони Сирелли (оформли дубль), Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. Со стороны "Миннесоты" отличились на 6, 31 и 40 минутах Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.



Форвард Никита Кучеров совершил три голевые передачи в игре, после чего был признан первой звездой встречи. Таким образом, в матче против "Миннесоты" он записал на свой счет 498-ю, 499-ю и 500-ю результативные передачи в своей профессиональной карьере в НХЛ. Хоккеист стал девятым россиянином в истории лиги, которым удалось добраться до отметки в 500 ассистов. Это достижение ранее покорилось Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Овечкину, Сергею Зубову, Павлу Дацюку, Алексею Ковалеву, Сергею Гончару и Александру Могильному. Никита Кучеров на текущий момент остается лучшим бомбардиром сезона 2023-2024 годов.

Дубль Барбашева принес "Вегасу" победу над "Рейнджерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET