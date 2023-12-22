Дубль Барбашева принес "Вегасу" победу над "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 5:1.

"Вегас Голден Найтс" на домашней ледовой арене обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проводилась на стадионе в городе Лас-Вегас. Она завершилась с результатом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе команды победителей дубль оформил российский нападающий Иван Барбашев. Ему удадось забить голы противникам на 15 и 38 минутах матча. Также шайбами в воротах соперников зрителям запомнились на 12, 39 и 59 минутах игры Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Бретт Хауден. От "Рейнджерс" единмтвенную шайбу забросил Мика Зибанежад (41) с передачи российского форварда Артемия Панарина. В голкипер клуба Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25 по воротам.

В настоящее время "Вегас" занимает второе место в рейтинговом списке Тихоокеанского дивизиона. Хоккеисты набрали 57 очков в 45 проведенных матчах. "Рейнджерс" с 58 очками по итогам 44 встреч лидируют в Столичном дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET