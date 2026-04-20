Шайба Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Юту"

Россиянин забросил шайбу в пустые ворота соперника.

"Вегас" одержал победу над "Ютой" со счетом 4:2 в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей в концовке третьего периода. "Вегас" повел в серии с "Ютой (1-0). Следующая встреча между командами состоится в ночь на 22 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Иван Барбашев провел в составе "Вегаса" 82 матча, забросил 23 шайбы и отдал 38 голевых передач. Россиянин занял пятое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Монреалю", Кучеров набрал два очка.

