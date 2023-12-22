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Передача Куликова не помогла "Флориде" уйти от поражения в матче с "Детройтом"

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На счету защитника 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" уступила "Детройту" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Защитник "Флорида" Дмитрий Куликов принял участие в первой заброшенной шайбе в ворота гостей. Россиянин помог отличиться Сэму Райнхарту.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Куликов провел 40 матчей и набрал 11 (0+11) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Сиэтл", Панарин отметился голевой передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий куликов, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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