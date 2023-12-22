"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл", Панарин отметился голевой передачей

На счету россиянина 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Винсента Трочека, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 43 матча и набрал 60 (27+33) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET