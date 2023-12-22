"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл", Панарин отметился голевой передачей

"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Винсента Трочека, который забросил первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 43 матча и набрал 60 (27+33) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Лос-Анджелес".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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