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"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл", Панарин отметился голевой передачей

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На счету россиянина 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Винсента Трочека, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 43 матча и набрал 60 (27+33) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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