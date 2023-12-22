Гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Лос-Анджелес"

Форвард набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал разгромную победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джо Павелски.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 41 матч и набрал 20 (10+10) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET