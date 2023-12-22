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Гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Лос-Анджелес"

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Форвард набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал разгромную победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джо Павелски.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 41 матч и набрал 20 (10+10) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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