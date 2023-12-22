Две передачи Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Каролину" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

"Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча между соперниками была организована на арене в городе Роли. Матч завершился с результатом 5:2 (1:0, 0:1, 4:1) в пользу гостей. В составе клуба победителей дубль оформил на 7 и 59 минутах спортсмен Тревор Мур. Также голы в ворота оппонентов реализовали на 42, 43 и 46 минутах Филлип Дано, Алекс Лаферрье и Пьер-Люк Дюбуа. Российский защитник из "Кингз" Владислав Гавриков оформил ассистентский дубль. Со стороны хозяев поля шайбы забросили на 26 и 49 минутах игры Джордан Мартинук и Джек Друр.

Таким образом команда "Лос-Анджелес" прервала для себя восьмиматчевую серию поражений в текущем сезоне НХЛ. В настоящее время "Кингз" (с 50 очками расположились на третьей позиции в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Каролина" с 53 баллами располагается на второй строчке списка Столичного дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET