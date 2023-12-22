Передача Малкина помогла "Питтсбургу" переиграть "Сиэтл" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:0.

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась в городе Питтсбурге. Она завершилась с результатом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе команды победителей дубль оформил на 24 и 58 минутах игры спортсмен Сидни Кросби Также на 21 минуте гол в ворота противников забил Дрю О"Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин запомнился зрителям результативной передачей. Голкипер от "пингвинов" Тристан Джарри отразил 22 броска по воротам, а также оформил для себя пятый шатаут в сезоне.

"Коламбус" обыграл "Ванкувер", Воронков оформил дубль.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET