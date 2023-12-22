"Коламбус" обыграл "Ванкувер", Воронков оформил дубль

Россиянин стал первой звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Ванкувером" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей и помог своей команде уйти от поражения. В серии буллитов победный бросок оформил Кирилл Марченко.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 38 матчей и набрал 22 (9+13) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET