Капризов помог "Миннесоте" разгромить "Айлендерс" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:0.

Клуб "Миннесота Уайлд" на домашней ледовой арене разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 3, 23, 60 минутах встречи спортсмены Матс Цуккарелло, Коннор Девар и Маркус Фолиньо. Дополнительно дубль (на 34 и 57 минутах) записан на счету Джоэля Эрикссона. Российский форвард от "Миннесоты" Кирилл Капризов запомнился зрителям одной результативной передачей.

Его соотечественник, голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков по своим воротам из 32. Хоккеист был заменен после второго периода встречи. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET