Две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Нэшвилл"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан третьей звездой матча. Россиянин дважды помог отличиться Марку Стоуну. Канадец по итогу встречи оформил хет-трик в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 24 матча и набрал 12 (5+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET