"Каролина" обыграла "Питтсбург", Свечников отметился передачей

На счету нападающего 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Бретту Песке, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 27 матчей и набрал 28 (10+18) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко принесла "Оттаве" победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET