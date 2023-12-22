"Каролина" обыграла "Питтсбург", Свечников отметился передачей

"Каролина" обыграла "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Бретту Песке, который забросил первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 27 матчей и набрал 28 (10+18) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко принесла "Оттаве" победу над "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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