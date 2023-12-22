Шайба Тарасенко принесла "Оттаве" победу над "Сан-Хосе"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Оттава" вырвала победу у "Сан-Хосе" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко был признан третьей звездой матча. Хоккеист забросил победную шайбу в ворота гостей в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 36 матчей и набрал 28 (10+18) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET