Передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Баффало"

Защитник набрал девять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Баффало" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Защитник "Ванкувера" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. С его передачи форвард Сэм Лафферти забросил единственную шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 39 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET