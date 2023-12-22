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Передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Баффало"

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Защитник набрал девять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Баффало" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Защитник "Ванкувера" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. С его передачи форвард Сэм Лафферти забросил единственную шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 39 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк баффало сейбрз, хк ванкувер кэнакс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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