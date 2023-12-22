Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать победу над "Рейнджерс"

На счету форварда 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Ника Дауда, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 36 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

Ранее мы сообщали, что три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET