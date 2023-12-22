Три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"

"Тампа" одержала победу над "Анахаймом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился тремя результативными передачами. Он помог отличиться Викторму Хедману. Также с его передач дубль оформил Стивен Стэмкос.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 43 матча и набрал 72 (28+44) очка.
Ранее мы сообщали, что пас Замулы принес "Филадельфии" победу в овертайме матча с "Миннесотой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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