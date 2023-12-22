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Три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Анахаймом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился тремя результативными передачами. Он помог отличиться Викторму Хедману. Также с его передач дубль оформил Стивен Стэмкос.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 43 матча и набрал 72 (28+44) очка.

Ранее мы сообщали, что пас Замулы принес "Филадельфии" победу в овертайме матча с "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк анахайм дакс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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