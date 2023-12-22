Пас Замулы принес "Филадельфии" победу в овертайме матча с "Миннесотой"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Филадельфия Флайерз" обыграла в овертайме "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча состоялась в городе Сент-Пол. Она завершилась с результатом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей арены. Со стороны команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 24 и 64 минутах, 50 и 51 минутах спортсмены Джоэль Фараби (реализовал дубль), Тайсон Форстер, Оуэн Типпетт. В составе проигравших голами зрителям запомнились на 21, 42 и 45 минутах игры Маркус Юханссон Райан Хартман и Мэтт Болди.

Стоит уточнить, что в победной шайбе поучаствовал защитник из России Егор Замула. Хоккеист отдал сокоманднику голевую передачу. В настоящее вреся на счету спортсмена записано 11 очков (три гола и восемь результативных передач) в 33 проведенных матчах ткущего сезона НХЛ.

Гол Романова помог "Айлендерс" одолеть "Торонто" в овертайме матча НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET