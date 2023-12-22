Гол Романова помог "Айлендерс" одолеть "Торонто" в овертайме матча НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Спортсмены из "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проводилась в городе Нью-Йорк. Она завершилась с результатом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0). Победа досталась хозяевам площадки в овертайме. В составе команды "островитян" шайбы в основное время противникам забросили на 1, 25, 34 минутах Кайл Палмьери, российский защитник Александр Романов и Бо Хорват. Автором решающего гола на 61 минуте стал Мэттью Барзал. От "Торонто" на 13, 21 и 23 минутах отличились Бобби Макманн и Остон Мэттьюс (оформил дубль).

Напомним, что российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по воротам. Его коллега из "Торонто" Илья Самсонов остался в запасном составе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET