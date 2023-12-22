Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Анахайм", Кочетков получил травму

Игра закончилась со счетом 6:3.

Спортсмены "Каролины Харрикейнз" обыграли "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с результатом 6:3 (2:0, 3:3, 1:0) в пользу хозяев площадки. Ледовое противостояние проводилось на арене в Роли. В составе "ураганов" шайбы оппонентам забросили на 16, 17, 22, 35, 37 и 50 минутах Брэди Шей, российский нападающий Андрей Свечников, Джордан Мартинук, Стефан Ноэсен Джек Друри и Сет Джарвис. Со стороны "Анахайма" отличились голами на 21, 31 и 31 минутах Исак Лундестрем Райан Строум и Фрэнк Ватрано.

Защитник из "Каролины", еще один россиянин Дмитрий Орлов провел один силовой прием и в матче очков не набрал. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 9 бросков из 12 по воротам, а затем досрочно завершил игру. Руководство заменило спортсмена во втором периоде из-за травмы верхней части тела. Защитник от "Анахайма" Илья Любушкин провел два силовых приема, а также совершил один бросок в створ ворот. Защитник "Дакс" Павел Минтюков пропустил указанный матч из-за травмы плеча.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET