Два ассиста и гол Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Представители клуба "Сент-Луис Блюз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился на ледовой арене Сент-Луиса с результатом 5:2 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников смогли забросить 30 и 60 минутах спортсмены Брэндон Саад и российский нападающий Павел Бучневич. Дополнительно голы реализовал на 5,8, 48 минутах Джордан Кайру. Он записал на свой счет хет-трик. От "Рейнджерс" отличились на 2 и 51 минуте Адам Фокс и Винс Трочек.

Форвард Павел Бучневич дополнительно записал на свой счет две результативные передачи. Хоккеист был признан третьей звездой матча. Форвард из команды "Блюз" Алексей Торопченко провел два силовых приема. Нападающий "Нью-Йорке Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителям встречи одной голевой передачей и продлил свою результативную серию до девяти матчей. В 40 проведенных играх регулярного сезона-2023/24 НХЛ Артемий Панарин набрал 58 очков (за 26 голов и 32 передачи). Голкипер у "синерубашечников" Игорь Шестеркин успешно отразил 15 бросков из 19 по воротам клуба.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET