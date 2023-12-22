Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Вегасом"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Колорадо" одержал сухую победу над "Вегасом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Его одноклубник, вратарь Илья Георгиев отразил все 25 бросков по своим воротам.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 40 матчей и набрал 42 (22+20) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET