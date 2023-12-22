Передача Михеева помогла "Ванкуверу" обыграть "Айлендерс"

Форвард набрал 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Айлендерс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Ванкувера" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Филипу Гронеку, который забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 37 матчей и набрал 22 (10+12) очка.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET