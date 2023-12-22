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Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Ванкувером"

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Форвард набрал 57 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Ванкуверу" со счетом 3:6 в матче регионального чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 39 матчей и набрал 57 (26+31) очков.

Ранее мы сообщали, что на матче АХЛ на лед бросили более 74 тысяч игрушек.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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