Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Ванкувером"

Форвард набрал 57 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Ванкуверу" со счетом 3:6 в матче регионального чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 39 матчей и набрал 57 (26+31) очков.

Ранее мы сообщали, что на матче АХЛ на лед бросили более 74 тысяч игрушек.

Видео: YouTube / SPORTSNET