Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Ванкувером"

"Рейнджерс" уступили "Ванкуверу" со счетом 3:6 в матче регионального чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 39 матчей и набрал 57 (26+31) очков.
Ранее мы сообщали, что на матче АХЛ на лед бросили более 74 тысяч игрушек.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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