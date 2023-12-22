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На матче АХЛ на лед бросили более 74 тысяч игрушек

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Это случилось после того, как российский форвард забросил первую шайбу.

На матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) между командами "Херши" и "Лихай Вэлли" болельщики выбросили на лед более 74 тысяч игрушек.

Ежегодная акция проходит на домашнем стадионе "Херши", который является фарм-клубом "Вашингтона", выступающего в НХЛ. Она происходит во время первого гола команды в матче. Его автором во втором периоде стал российский форвард Богдан Тринеев.

Всего на льду после первой заброшенной шайбы оказалось 74 599 плюшевых игрушек. Это новый рекорд акции. "Херши" одержал победу в овертайме со счетом 3:2.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" обыграл "Бостон", Ничушкин забросил победный буллит.

Видео: YouTube / PennLive.com

Теги: американская хоккейная лига, игрушки, матч
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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