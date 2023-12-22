"Колорадо" обыграл "Бостон", Ничушкин забросил победный буллит

Россиянин стал первой звездой матча.

"Колорадо" одержал победу над "Бостоном" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. Основное время завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых буллитов россиянин стал единственным, кому удалось реализовать свой бросок. Его буллит принес хозяевам победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 39 матчей и набрал 40 (20+20) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET