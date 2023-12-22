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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Рикарду Ракеллю.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 39 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" разгромить "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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