Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Рикарду Ракеллю.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 39 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" разгромить "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET