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Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" разгромить "Аризону"

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Форвард набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" добился разгромной победы над "Аризоной" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Маллетт-Арене" в Темпе.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев, отличившись в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 36 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав наместников, национальная хоккейная лига, хк аризона койотис, хк виннипег джетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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