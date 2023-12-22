Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

Ранее мы сообщали, что Малкин вышел на 39-е место по числу голевых передач в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET