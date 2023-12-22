Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

"Вашингтон" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.
Ранее мы сообщали, что Малкин вышел на 39-е место по числу голевых передач в истории НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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