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Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

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На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

Ранее мы сообщали, что Малкин вышел на 39-е место по числу голевых передач в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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