Малкин вышел на 39-е место по числу голевых передач в истории НХЛ

Всего на счету форварда 777 голевых передач за карьеру в лиге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин обновил личный рекорд по результативным передачам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

В матче регулярного чемпионата против "Баффало" "Питтсбург" уступил со счетом 1:3. Малкин помог отличиться Рикарду Ракеллю. Россиянин отметился 777-й голевой передачей в матчах регулярки и вышел на 39-е место среди всех игроков НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 38 матчей и набрал 33 (14+10) очка.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET