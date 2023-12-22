Малкин вышел на 39-е место по числу голевых передач в истории НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин обновил личный рекорд по результативным передачам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
В матче регулярного чемпионата против "Баффало" "Питтсбург" уступил со счетом 1:3. Малкин помог отличиться Рикарду Ракеллю. Россиянин отметился 777-й голевой передачей в матчах регулярки и вышел на 39-е место среди всех игроков НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 38 матчей и набрал 33 (14+10) очка.
Ранее мы сообщали, что два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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