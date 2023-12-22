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Два очка Панарина не помогли "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Монреалем"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" уступили "Монреалю" со счетом 3:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Винсенту Трочеку. "Рейнджерс" отыгрались со счета 0:3, но уступили в серии буллитов.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 38 матчей и набрал 55 (25+30) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк монреаль канадиенс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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