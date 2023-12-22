Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Айлендерс"

Форвард набрал 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Айлендерс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 20 матчей и набрал 10 (5+5) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET