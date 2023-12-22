Кучеров вошел в топ-4 ассистентов в истории "Тампы"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров установил новый клубный рекорд по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
"Тампа" уступила на выезде "Бостону" со счетом 3:7. Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя передачами. Россиянин поднялся на четвертое место в списке лучших ассистентов клуба за всю историю. На его счету 491 передача. Лидером рейтинга является Мартин Сент-Луис, который оформил 588 ассистов.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 40 матчей и набрал 67 (28+39) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Замулы не спасла "Филадельфию" от поражения против "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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