Кучеров вошел в топ-4 ассистентов в истории "Тампы"

На его счету 491 передача за всю карьеру в НХЛ.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров установил новый клубный рекорд по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

"Тампа" уступила на выезде "Бостону" со счетом 3:7. Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя передачами. Россиянин поднялся на четвертое место в списке лучших ассистентов клуба за всю историю. На его счету 491 передача. Лидером рейтинга является Мартин Сент-Луис, который оформил 588 ассистов.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 40 матчей и набрал 67 (28+39) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Замулы не спасла "Филадельфию" от поражения против "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET