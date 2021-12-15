В России могут закрыться более 2 тыс. отделений банков

Аналитики раскрыли причины антирекорда.

Российские банки за период с января по август 2026 года закрыли около 1 370 дополнительных офисов, а к концу текущего года этот показатель может превысить 2,1 тысячу. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на полученные статистические данные от Банка России. По данным СМИ, такое количество закрытия будет рекордным за всю историю ведущихся наблюдений в отрасли. Журналисты установили, что в среднем кредитные организации закрывали по 196 офисов ежемесячно. Речь идет о показателе, который почти в два раза больше, чем фиксировался год ранее. Основными причинами сокращения существующей сети отечественные эксперты называют переход клиентов на дистанционное обслуживание, а также стремление банков снизить расходы на содержание офисов.

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Фото: Piter.tv