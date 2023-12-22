Шайба Замулы не спасла "Филадельфию" от поражения против "Калгари"

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Филадельфия Флайерз" уступила "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовое противостояние завершилось с результатом 4:3 (0:1, 1:0, 3:2). В составе клуба победителей отличились заброшенными шайбами в воротах оппонентов на 39, 48, 55 и 58 минутах игры спортсмены Микаэль Баклун, Деннис Гилберт, Назем Кадри и Блэйк Коулман. Со стороны У гостей голы противникам оформили на 10, 57 и 59 минутах Расмус Ристолайнен, Бобби Бринк и российский представитель Егор Замула.

Напомним, что следующий для "Калгари" матч состоится второго января. Команда на выезде сыграет с "Миннесотой Уайлд". В этот же день "Филадельфия" выступит в гостевой встрече против "Эдмонтон Ойлерз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET