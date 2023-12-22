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Гол Зуба помог "Оттаве" одержать победу над "Баффало"

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Игра закончилась со счетом 5:1.

"Оттава Сенаторз" нанесла поражение "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на ледовой арене в столице Канады. Она завершилась с результатом  5:1 (2:1, 2:0, 1:0). В составе команды победителей шайбы в ворота противников смогли забросить на 7, 13, 28, 40 и 56 минутах спортсмены Джейкоб Чикран, Зак Макьюэн, Доминик Кубалик, Марк Кастелиц и российский представитель Артем Зуб. Со стороны гостей гол на 20 минуте реализовал Тейдж Томпсон.

Напомним, что в следующем матче "Оттава"на выезде сыграет против "Ванкувер Кэнакс". Встреча запланирована на 2 января. "Баффало" 4 января в гостях встретится с "Монреаль Канадиенс".

Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Миннесоту".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артем зуб, баффало, нхл, оттава
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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