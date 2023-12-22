Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Миннесоту"

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Миннесота Уайлд" уступила "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая игра состоялась на территории арены в Сент-Поле. Она завершилась с результатом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе клуба победителей отличились голами в воротах оппонентов на 23, 45 и 48 минутах встречи спортсмены Адам Лаури, российский представитель Владислав Наместников и Доминик Тонинато. Со стороны хозяев стадиона шайбы забросили на 19 и 44 минутах Маркус Фолиньо и Фредерик Годро.

Стоит уточнить, что канадский голкипер из "Миннесоты", трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Марк-Андре Флери провел в профессиональной карьере 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET