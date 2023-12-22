"Колорадо" переиграл "Сан-Хосе", Ничушкин признан первой звездой

Игра закончилась со счетом 3:1.

"Колорадо Эвеланш" нанес поражение "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра на льду состоялась в городе Денвер. Встреча завершилась с результатом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе команды победителей отличились заброшенными шайбами в ворота противников на 7, 57 и 59 минутах спортсмены Микко Рантанен, российсуий нападающий Валерий Ничушкин, Джош Мэнсон. Форвард из России также запомнился зрителям результативной передачей. В результате его признали первой звездой матча. Со стороны гостей арены отметился на 37 минуте матча Томаш Гертл.

Таким образом "Сан-Хосе" продлил свою серию поражений до восьми матчей в текущем сезоне НХЛ. В следующей игре, которая запланирована на 2 января, "акулы" на домашней площадке примут "Детройт Ред Уингз", а "Колорадо" в этот же день в городе Денвере выступят против "Нью-Йорк Айлендерс".

Кучеров забил гол и отдал результативную передачу в игре с "Монреалем".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET