Кучеров забил гол и отдал результативную передачу в игре с "Монреалем"

Игра закончилась со счетом 2:0.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги команда "Тампа-Бэй Латнинг" переиграла "Монреаль Канадиенс" с результатом 4:3. Экс-обладатели Кубка Стэнли принимали на домашней арене старейший канадский клуб. В результате победа далась "молниям".Известно, что гости вели по очкам со счетом 2:0 только до 34 минуты, когда шайбы в ворота оппонентов реализовали спортсмены Кофилд и Ковачевич. Далее представители "Тампы" стали забивать противникам. В период с 47 по 53 минуту российскому нападающему, лучшему бомбардиру НХЛ Никите Кучерову удалось вывести на ударную позицию Кэлвину Де Хаана, совершив результативную передачу, а затем забить гол. Таким образом счет составил 4:2. Далее, на 57-минуте Сузуки еще сократил отставание.

Известно, что в общей сложности Никита Кучеров провёл в рамках игры 25 минут и закончил ледовую встречу с полезностью "0". В текущем сезоне Никита Кучеров провёл в турнире в составе "молний" 37 поединков. В них форвард забросил 26 шайб противникам совершил 35 голевых передач.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET