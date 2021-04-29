Судьи отменили второй гол Овечкина в матче НХЛ против "Нэшвилла"

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл в матче против "Нэшвилла".

Судьи матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нэшвилл Предаторз" , состоявшегося 31 декабря, отменили гол российского нападающего "столичных" Александра Овечкина. Таким образом спортсмен смог забросить не две шайбы в ворота оппонентов, а только одну. Гол не засчитан в конце третьего периода. Это связано с тем, что тренерский штаб "Предаторз" взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора арбитры приняли решение отменить для столичной команды взятие ворот противников. В результате основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Далее игра была переведена в овертайм. Ледовая встреча завершилась победой гостей по серии буллитов со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе команды "Предаторз" шайбы в основное время на 3, и 7 минутах забросили Люк Евангелиста и Роман Йози . Автором решающего броска стал Райан О"Райлли.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом