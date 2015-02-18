Хет-трик Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Тампой"

Игра закончилась со счетом 5:1.

Спортсмены из "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Он забил шайбы в ворота оппонентов на 2, 52 и 56 минутах встречи. После этого форвард был признан первой звездой матча. Дополнительно у "синерубашечников" отличились голами на 8 и 39 минутах Винс Трочек и Крис Крайдер. Со стороны "Тампы" шайбу забросил на 38 минуте российский форвард Никита Кучеров.



Стоит уточнить, что Артемий Панарин, забросив свою вторую шайбу в матче, набрал для себя 100-е очко в календарном 2023-м году. Хоккеист добился этого достижения в составе "Рейнджерс" во второй раз в профессиональной карьере. В 2022 году спортсмен набрал 101 очко. Таким образом он стал вторым в истории команды игроком, которому удалось набрать минимум 100 очков за календарный год два раза и более. Ранее такое достижение реализовал в 1992 и 1995 годах Марк Мессье.

Добавим, что голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 16 бросков из 21 по воротам клуба. Вратарь "синерубашечников" Игорь Шестеркин совершил 34 сейва из 35 бросков. После этого его признали второй звездой матча.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET