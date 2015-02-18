Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Сент-Луис"

Игра закончилась со счетом 4:2.

Представители команды "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). ледовая встреча проводилась на территории арены в городе Питтсбурге. Матч завершился с результатом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев площадки. В составе "пингвинов" шайбы в ворота соперникам забросили на 16, 27, 45 и 59 минутах игры спортсмены Дрю О"Коннор, российский нападающий Евгений Малкин, Джефф Картер и Сидни Кросби. Со стороны "Блюз" отличились на 22 и 51 минутах Роберт Томас и Каспери Капанен.



Российский нападающий Евгений Малкин также запомнился зрителям голевой передачей. Форвард был признан первой звездой матча. В 34 проведенных играх текущего розыгрыша чемпионата НХЛ ему удалось набрать 31 балл (за 14 голов и 17 результативных передач). Его соотечественники, форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков в данном противостоянии не набрали.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET